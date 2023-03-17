Polis memuru Sultan'ın ölümünde erkek arkadaşına tahliye

SANIĞIN SUÇU 3'ÜNCÜ KEZ DEĞİŞTİ



Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'nde görülen duruşmada, mahkeme yeniden hüküm kurdu.

Sanık Ferdağ Aladağ'ın Sultan Tat'ı öldürdüğüne yeterli kanıt olmaması, sanığın delil karartmamış olması, ortada sadece şüpheli şeylerin görülmesi ve 'Şüpheden sanık yararlanır' ilkesi nedeniyle 'intihara sebebiyet verme' suçundan 8 yıl hapis cezası verildi.

İndirim yapılarak cezası 6 yıl 8 aya düşürülen sanığın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.