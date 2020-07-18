Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesindeki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Cem Coşkun (48) idaresindeki 35 AAU 594 plakalı otomobil, Işıkkent Mahallesi İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınındaki virajda, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.



Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil bir süre sürüklendi. Çevredekiler ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.



Otomobildeki Coşkun, olay yerinde hayatını kaybetti.