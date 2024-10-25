Polis memuru uyuşturucudan tutuklandı

Çankırı'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memuru tutuklandı.

Polis memuru uyuşturucudan tutuklandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.E'ye yönelik operasyon düzenlendi.

Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada bin 940 hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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