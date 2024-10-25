Polis memuru uyuşturucudan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen Çankırı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.E'ye yönelik operasyon düzenlendi.



Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada bin 940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.