Polis memuru uyuşturucudan tutuklandı
Çankırı'da otomobilinde 1940 uyuşturucu hap ele geçirilen polis memuru tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir süredir takip edilen Çankırı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Ö.E'ye yönelik operasyon düzenlendi.
Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramada bin 940 uyuşturucu hap ile 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan polis memuru emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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