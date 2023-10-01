Polis memuru ve eşinin acı sonu: TIR'ın dorsesine çarptılar

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gülşehir- Nevşehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde görevli polis memuru Ertuğrul Dede yönetimindeki otomobil, Hayati K. yönetimindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ertuğrul Dede ile eşi Misket Dede yaşamını yitirirken, aynı otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınırken, karı- kocanın cansız bedeni ise kaza yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.