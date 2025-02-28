Polis memurunu vurmuştu! Büşra’ya beraat, polise 10 yıl hapis cezası



İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz müşteki sanık polis S.A, tutuksuz müşteki sanık Büşra K. ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanık Büşra K, sanığın cezalandırılmasını istediğini belirtti. Polis S.A. ise sağlık problemleri olduğunu savunarak, beraatini talep etti.



Büşra K'nin polis merkezine geldiğinde yarım saat kadar kaldığını ve polis arkadaşıyla evine bıraktıklarını, bu sırada kadının rızasıyla evinin önüne gittiğini anlatan S.A, "Kapısı açılmadı, zorlandı. 'Kapının arkasında hasar var.' dedi. Ben de gittim. Kapıya bakarken bir anda silahımı alıp bana ateş etti." diye konuştu.



Büşra K.'da darp izi bulunmadığını söyleyen S.A. "30 yıllık polisim ilk ifadeler doğrudur. 'Bana polis memuru sarıldı, arkadan alıp ateş ettim' diyor. Bana saldırdı diyor ama 1 tane darp izi yok. Bu işi yapacak olsam neden yanımda polisle gideyim. Ben bu kadının psikolojisinin iyi olduğunu düşünmüyorum." diyerek kendini savundu.



Kendisinin mağdur olduğunu öne süren S.A., "Eşime sahte hesaplardan mesaj atıyor. İddia edildiği gibi taciz, sarkıntılık yok. Bu dosyada ailem mağdur oldu. Yalan ifadelerini sosyal medyada yayınlıyor. Mağdur olan benim." diye konuştu.

