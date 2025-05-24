Polis memurunun aracında çok sayıda kaleşnikof ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a uyuşturucu taşıdığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.



Anadolu Otoyolu Sakarya kesiminde operasyon düzenleyen ekipler, aracı durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 9 kaleşnikof piyade tüfeği, 5 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 25 şarjör ile 77 fişek ele geçirildi.



Polis memuru olduğu anlaşılan ve gözaltına alınan M.A.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.