Polis memurunun başından vurduğu kişi öldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir eğlence mekanının önünde iddiaya göre polis memuru M.S. ile Berk Keleş arasından çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taksinin içerisinde bulunan Berk Keleş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, kavga esnasında olay yerinde bulunan Ö.Y. de ayağından yaralandı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis memuru M.S.’nin silahla başından vurduğu Berk Keleş kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, ayağından yaralanan Ö.Y.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis memuru M.S. ise olayın ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.