Polis memurunun öldürüldüğü kavgada 8 tutuklama

Ankara'da polis memuru Furkan Kaya'nın (25) öldürüldüğü kavgaya ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı.

Olayın ardından Kaya'ya ateş eden şüphelinin de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 13 şüpheli "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.



8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 29 Haziran'da saat 23.00 sıralarında polis memuru Furkan Kaya, kuzeni ile birlikte iddiaya göre kuzeninin evlilik planı yaptığı sevgilisinin yakınlarıyla Ahi Mesut Mahallesi'ndeki Sultan Sencer Parkı'nda buluşmuştu.

Burada taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüştü.

İzinli olduğu öğrenilen Furkan Kaya, yaşanan arbedede tabancayla vurulmuş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.