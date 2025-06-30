Polis memurunun öldürüldüğü kavgayla ilgili üç kişi gözaltında

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan polis memuru Furkan Kaya (25) hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Ahi Mesut Mahallesi Sultan Sencer Parkı'nda iki aile, kız isteme görüşmesi için bir araya geldi.



İzinli olduğu öğrenilen polis memuru Furkan Kaya ile akrabaları da Furkan Kaya'nın kuzenine kız istemek amacıyla görüşmeye katıldı.



Görüşme sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında polis memuru Kaya yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Furkan Kaya ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ÜÇ KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından Kaya'ya ateş eden şüphelinin de aralarında bulunduğu üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Furkan Kaya'nın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Kaya'nın ailesi ve iş arkadaşları, Adli Tıp Kurumu önünde otopsinin bitmesini bekledi.