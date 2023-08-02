Polis memurunun ölümüne neden olan sürücü için ağırlaştırılmış müebbet istemi

Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Alp Efe Bekit, 15 Temmuz'da akşam saatlerinde Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde yapılan sabit motosiklet denetimi sırasında "Dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu.



Olay yerinde yakalanarak gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Osman Boyraz ise 16 Temmuz'da, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan tutuklanmıştı.



İDDİANAME HAZIRLANDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, saat 17.50 sıralarında Kağıthane Caddesi üzerinde şüphelinin sevk ve idaresindeki 34 HBS 283 plaka sayılı motosikletin standart dışı gürültülü bir egzoz ile yolun sağ kısmından yol üzerindeki resmi polis üniformalı görevlilere doğru geldiği, şüphelinin polis memurlarını fark etmesi üzerine yolun soluna doğru motosikletin yönünü değiştirdiği belirtildi.



Kavşakta bekleyen sekiz resmi polis üniformalı görevlinin şüphelinin kaçma eğiliminde olduğunu fark ederek, kavşağı kapatmaya ve yüksek sesle "Dur" ikazında bulunmaya çalıştıkları ancak şüphelinin motorun hızını daha da artırarak kavşağa süratle girip, yolun solunda bulunan polis memuru maktul Alp Efe Bekit'e bilerek ve isteyerek çarparak ölümüne neden olduğu anlatıldı.

"YAVAŞLAMAK İSTEDİM"

Şüpheli Osman Boyraz ifadesinde, ortalama hızının 70-80 kilometre hızla tek başına giderken araçları solladığını, bir anda Yunus üniformalı maktulü gördüğünü, yavaşlamak istediğini, ancak motorunun frenine sert basamadığını, bir anda gördüğü maktule motosikletiyle çarptığını söyledi. Boyraz'ın, çarpmanın etkisiyle motosikletle kendisinin de düştüğünü, sürüklendiğini, düşmenin etkisiyle kendisini kaybettiğini, tam olayı hatırlamadığını, polis memurlarının kendisini ambulansa bindirdiğini ve hastaneye gittiğini söylediği cümleler de iddianamede yer aldı.



MOTOSİKLET EHLİYETİ YOKMUŞ



İddianamede, motosiklet kullanmak için ehliyeti olmadığını söyleyen şüphelinin Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu vurgulandı. Şüphelinin uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmak amacıyla ilk etapta sol şeritten sağ şeride geçtiği sonrasında ise maktul olan polis memurunun 'Dur' ihtarını görmesine rağmen hızını arttırarak maktulün üzerine doğru motosikleti sürerek çarptığı ve öldürdüğü kaydedildi. Şüpheli Osman Boyraz'ın, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Dava önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.