Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılar: Örgüt evi, yazışmalarda farklı isimler...

Ozan Anucur'un örgütte yönetici konuma olduğu, olay günü diğer şüpheliler Akın Arsakay ve Diyar Anucur ile uzun namululu tüfek kullanarak fikir, eylem ve işbirliği içerisinde polis memuru Hakan Telli'yi şehit edip bir polis memurunu yaraladıkları kaydedildi.



Kamera görüntülerine göre Ozan Anucur'un yaralı polisin silahını aldığı, Diyar Anucur'un elinde uzun namlulu tüfek olduğu, örgüt üyesi şüpheli Akın Arsakay'ın ise elinde tabancayla ikametten çıktıklarının görüldüğü tespit edildi. Şüphelilerden Görkem Doğan'ın örgüt üyesi olduğu, diğer örgüt üyesi Kadir Taşdemir ile suç örgütünün motosikletli kuryeliğini yaptıkları, ikametten ayrıldıkları sırada uzi marka otomatik tüfekle yakalandıkları belirtildi.



Şüpheliler Cüneyt Sarıova, Eyüp Şafak Altın, Engin Kadalık, Harun Bakaç, İbrahim Tacar, Yusuf Süsli ve Göksel Doğan'ın da örgüt üyesi oldukları, yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ve hassas terazinin ele geçirildiği ifade edildi.



Toplam 39 şüphelinin "Suç örgütü kurmak,yönetmek ve suç örgütü üyeliği", "Nitelikli Kasten Öldürme", “Uyuşturucu Madde Ticareti" ve “6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından tutuklanmaları talep edildi. Mahkemeye çıkarılan 39 şüpheli 37'si tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne operasyon: 37 şüpheli tutuklandı Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin