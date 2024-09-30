Polis memurunun şüpheli ölümü

Antalya'da bir polis memurunun evinde cansız bedeni bulundu.



Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Özkan Çakmak (31), sabah mesaiye gitmeyince çalışma arkadaşları telefonla kendisine ulaşmaya çalıştı.



Meslektaşları telefonuna cevap vermeyen Çakmak'ı kontrol etmek için evine gittiklerinde yatağında hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Eve gelen sağlık ekibi, Çakmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Çakmak'ın cenazesi incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Polis memuru Çakmak'ın bekar olduğu öğrenildi.