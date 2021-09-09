Polis merkezi önünde cinayet: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Kağıthane'de trafikte tartışan iki kişi karakolluk oldu. Gözaltındaki kişi talimat vererek polis merkezi önünde bekleyen karşı tarafın yakınlarını kurşunlattı. Bir kadının hayatını kaybettiği saldırıya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

NTV Haber - DHA 09.09.2021 - 15:21

Polis merkezi önünde cinayet: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çağlayan’da 23 Haziran'da trafikte tartışan Sinan A. ile yabancı uyruklu Yusuf C., birbirlerinden şikayetçi oldu.

2 kişi gözaltına alınırken aileleleri de polis merkezi önüne gelerek beklemeye başladı.

İddiaya göre, Sinan A. gözaltında olduğu sırada dışarıdaki arkadaşlarına ulaştı ve polis merkezi önünde bekleyen Yusuf C.’nin yakınlarına saldırmaları talimatını verdi.

BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Motosikletle karakol önüne gelen 4 kişi Yusuf C.’nin yakınlarına ateş açtı. Yusuf C.'nin annesi Mukadder Zeyrek hayatını kaybetti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Talimatı veren Sinan A. tutuklandı. Olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

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