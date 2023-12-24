İstanbul'da polis merkezine dürüm içinde uyuşturucu getiren şüpheli gözaltına alındı.

Olay Kağıthane Çeliktepe Şehit Besami Şeker Polis Merkezi Amirliği’nde meydana geldi.



Bilal Ahmet A. (36) isimli kişi, polis merkezine gelerek uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltında bulunan kız arkadaşına yemek getirdiğini söyledi.

Önlem amaçlı dürümün içerisini kontrol eden polis ekipleri, dürüm içerisinde sıcaklık ve ıslaklıktan dolayı dağılmış bir şekilde uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu.

Yapılan üst aramasında da zanlının montunun sol cebinden 0.54 gram metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde çıktı. Aramaların ardından emniyette “uyuşturucu madde kullanmak”, “bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı” ve “motosiklet hırsızlığı” suçundan kaydı bulunan Bilal Ahmet A. gözaltına alındı.



Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adliyeye sevk edildi.