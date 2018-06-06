Beylikdüzü D-100 Karayolu Yanyol Haramidere Mevkii Avcılar istikametinde iddiaya göre, bir polis memuru yol verme tartışması yüzünden yolcu minibüsü şoförüyle kavga etti.
Kavgayı gören diğer minibüs şoförleri de arkadaşlarına yardıma koştu. Minibüs şoförünün kemerle saldırması üzerine polis, silahını ateşledi. Ateşlenen silahtan yerden seken bir mermi minibüs şoförünün bacağına isabet etti.
Çevredekiler, kavgayı ayırmaya çalıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan minibüs şoförü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.