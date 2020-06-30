Polis nikah basıp gelini kurtardı

Adana'da nikah dairesindeki görevlilere zorla evlendirildiğini söyleyen 19 yaşındaki genç kız, polis ekiplerince kurtarıldı.

NTV Haber 30.06.2020 - 12:46

Polis nikah basıp gelini kurtardı

Adana'da ailesinin zorla evlendirmek istediği öne sürülen genç kız, nikah işlemleri için götürüldüğü evlendirme dairesinde polis tarafından kurtarıldı.

19 yaşındaki Ceylan Beyazkaya annesi ve yakınları tarafından Seyhan Belediyesi Nikah Müdürlüğüne götürüldü.

Ailesinden gizlice görevlilerle konuşan Beyazkaya, zorla evlendirilmek istendiğini söyledi.

Görevlilerin ihbarı üzerine evlendirme dairesine polis sevk edildi. Ekipler genç kızı koruma altına aldı.

Genç kızın ve damat adayının yakınları ile damat da gözaltında.

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