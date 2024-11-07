Polis noktasından kaçan otomobil başka bir araca çarptı

Ankara’da polis kontrol noktasından kaçan otomobil, başka bir araca çarparak durdu.

Polis noktasından kaçan otomobil başka bir araca çarptı

’nın Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Polis kontrol noktasından kaçan 51 EK 013 plakalı Ford marka otomobil, yol üzerinde seyir halinde olan 35 AGP 677 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil savrulurken alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı. Polis ekipleri ile ilgili inceleme başlatırken kaçan aracın içerisinde kaçak ürünler olduğu iddia edildi.

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