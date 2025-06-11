Polis olduğuna inandırıp 950 bin TL dolandırdı

Kocaeli'de kendisini polis olarak tanıtan kişi 950 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı. Şahıs tutuklandı.

Polis olduğuna inandırıp 950 bin TL dolandırdı

’nin İzmit ve Gebze ilçesinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bu yöntemle mağdurlardan toplam 950 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs İstanbul’da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...