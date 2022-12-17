Polis olduğuna inanıp 4,5 milyon liralık altınını kaptırdı

İstanbul Bakırköy'de telefonda polis olduklarını söyleyerek 4,5 milyon liralık altın alan dolandırıcılar, yakayı ele verdi.

14 Aralık'ta polise başvuran H.K, kendisini telefonla arayan kişilerin polis olduklarını belirterek, banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söylediklerini açıkladı.

Dolandırıcılar evinin adresini aldıkları H.K.'den tüm ziynet eşyalarını bir poşete koyup kendilerine vermesini istedi.

''Operasyon bitince altınları bana vereceklerini söylediler'' diyen H.K., dolandırıcılara 4,5 milyon değerinde ziynet eşya teslim ettiğini ve bir daha da şüphelilere ulaşamadığını söyledi.

Kuyumcu olduğu öğrenilen H.K. altınlarını çalan kişilerden şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Mağdur H.K.'nın evinin önündeki güvenlik kameraları incelendiğinde olayı gerçekleştiren iki şüpheli tespit edildi.



Şüphelilerin telefonla konuşarak evin önüne kadar geldikleri bir süre bekledikten sonra binaya girip kısa süre sonra ellerindeki poşetle dışarı çıkıp uzaklaştıkları görüldü.

1,5 MİLYON LİRALIK ALTINLA YAKALANDILAR



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri mağdur H.K.'dan altın ziynet eşyalarını almaya gelen Ramazan B.(32), Ferhat G.(36) ile İsmail D.(36), Tunahan Ş.(22) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte dolandırıcılık yöntemiyle çalınan 1,5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.



SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI



Şüphelilerden Ramazan B.'nin daha önce 13 , Ferhat G.'nin 7, İsmail D.'nin 9, Tunahan Ş.'nin ise 5 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ramazan B., Ferhat G. İsmail D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tunahan Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.