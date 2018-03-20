Polis otosunda tecavüz iddiasına tutuklama

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde 5 Ocak’ta yaşandığı öne sürülen tecavüz vakasıyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.



İddianamede, 6 Ocak'ta Beylikdüzü'nde görevli polisler S.E. ve R.Y'nin ekip aracıyla hareket halindeyken evine gitmek için caddeye yürüyen 28 yaşındaki P.T'nin yanından geçtikleri ve U dönüşü yaparak aracı durdurdukları anlatıldı.



Bunu reddeden P.T., ısrar üzerine polisler S.E ve R.Y’nin bulunduğu otomobile bindi.



Polis S.E., evinin yakında olduğunu belirterek, şarj cihazını alacağını söyledi. Polis, genç kadını eve çağırdı. Bu teklifi reddeden P.T. araçta bekledi.



Yeniden otomobile binen S.E., genç kadın ile zorla birlikte oldu.



Aracın ayrılmasını ardından P.T'nin, 02.55'te 155 Polis İmdat'ı arayarak ihbarda bulunduğu



P.T'nin S.E. ve R.Y'nin bağlı olduğu Beylikdüzü Polis Merkezi yerine Avcılar Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olduğu belirtildi.



"UYUYAMIYORUM, PANİK VE KORKU İÇİNDEYİM"



P.T., “Beni öldürüp bir yere atacaklarından korktum. Psikolojim yavaş yavaş bozulmaya başladı. Polislerden bir kötülük gelecekmiş gibi hissediyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Sürekli panik ve korku içerisindeyim" ifadelerini kullandı.



Tecavüz olayını reddeden S.E., ifadesinde “P.T. ile rızasıyla ilişkiye girdik. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



Olay anında otomobilde bulunduğunu belirten R.Y., R.Y. “Olay esnasında bir zorlama olmadı, P.T. alkollü tavır sergilemedi. P.T.'nin rızası olduğunu düşünerek bir şey diyemedim" diye ifade verdi.

POLİSE TUTUKLAMA



İfadelerinin ardından iki şüpheli de mahkemeye sevk edildi.



Şüphelilerden S.E. ifadesinin ardından tutuklanırken, R.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ



Soruşturmayı tamamlayan savcılık hazırladığı iddianamede S.E.'nin "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapsi isterken, diğer şüpheli R.Y.'nin de "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" ve "Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar hapsi talep edildi.



Şüpheliler önümüzdeki günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

