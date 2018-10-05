İlişkili Haberler Kadınların yaşadığı kapkaç anı kamerada

İddiaya göre, motosikletli Muhammet A. (21) ve Gökhan B. (18) iki gün arayla 5 kişinin kapkaç yöntemiyle çantasını ve cep telefonlarını çaldı. Bir kişiyi ise yerde sürükleyip yaraladı.



Muhammet A. ve Gökhan B.'yi cep telefonu çalınan A.B.A. (15) ele verdi. A.B.A. cep telefonu çalınınca yanına gelen polislere zanlılardan birinin boynunda kral tacı dövmesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis dövmesi olan 400 zanlının fotoğrafından 20 kral tacı 20 dövmesi olanı ayırdı. Çocuk bu zanlılardan Gökhan B.'yi teşhis etti.



Zanlının evine gitmediğini tespit eden polis Instagram'dan zanlıyı araştırmaya başladı. Sosyal medyadan sahte bir hesap açıp kadın kılığına giren polis zanlı ile arkadaş oldu. Polis zanlıya, "Dövmeni çok beğendim. Ben de bu dövmeden yaptırmak istiyorum, dövmeni yakından görebilir miyim" dedi. Bu mesajı gören şüpheli, kadın sandığı polis ile bir süre sohbet etti ve ona Dilberler Sekisinde randevu verdi.



Polis zanlı ve arkadaşı gelmeden randevu yerinde önlem aldı. Buluşma saati geldiğinde zanlı arkadaşı ile gelip nehir kenarında bir tur attı. Kendini bekleyen kızı görmeyince hemen instagramdan "Neredesin ben geldim seni bekliyorum" diye mesaj attı. Çakma kadın polis hemen mesajına yanıt verip "Kafenin lavabosundayım, hazırlanıyorum geleceğim sen banka otur bekle" diye yanıt verdi. Bunun üzerine Gökhan B. ve arkadaşı banka oturup beklemeye başladı. Gökhan B. ile arkadaşına doğru sivil polisler hareket edince zanlılar onların polis olduğunu anlayıp kaçmaya çalıştı. Ancak etrafları sarıldığı için zanlılar yakalandı.