YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, basın toplantısında Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nda (POLSAN) toplanan birikimlerin için de TERA'ya yetki verildiğini ileri sürdü. Özlale, POLSAN'ın 20 Ekim'de ELZ fonuna 14,5 milyon lira para yatırdığını belirterek, "POLSAN'ın kasasının anahtarı kimde? Polisimizin 15 milyarının ne kadarı bu fonun içinde?" diye sordu.

Soruya yanıt gecikmedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin, Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) birikimlerinin fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı fonlarda kullanıldığı yönündeki iddiasına yanıt verdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı 'nın 2027 yılı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Çiftçi, Özlale'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

POLSAN'da polislerden kesilen paraların birer emanet olduğunu vurgulayan Çiftçi, sandığın toplam aktif varlık büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira olduğunu belirtti.

Bu tutarın yaklaşık 1 milyar liralık bölümünün fonlarda değerlendirildiğini açıklayan Çiftçi, POLSAN'ın herhangi bir zarara uğramadığını ifade etti.

Özlale'nin açıklamalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Çiftçi, "Sayın Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Polis Bakım ve Yardım Sandığının bir zararı yok ancak zararı olma ihtimali varsa, personelden kanıtlanan bir durum varsa, onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum" dedi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, POLSAN'da biriken paraların, yürütülen fon soruşturması kapsamında tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında kullanıldığını ileri sürmüştü.