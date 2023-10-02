Polis şüphelenip durdurdu, midesinden ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

Erzurum’da polisin şüphelenerek durdurduğu İran uyruklu kişinin mide ve bağırsaklarından sentetik uyuşturucu çıktı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis şüphelenip durdurdu, midesinden ve bağırsaklarından uyuşturucu çıktı

’da İran uyruklu bir kişinin mide ve bağırsaklarından madde çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran uyruklu F.S.’nin durumundan şüphelenip, gözaltına aldı.

Şüphelinin, götürüldüğü hastanede çekilen mide ve bağırsak röntgen çekimlerinde, çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Tıbbi müdahaleyle şüphelinin vücudundan 78 kapsül halinde 603,35 gram Afyon sakızı, 17 kapsül halinde 111,35 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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