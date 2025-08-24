Polis-şüpheli kovalamacasında kaza: 4 yaralı

Samsun'da "dur" ihtarına uymayan motosikletlileri kovalayan trafik polisleri park halindeki otomobile çarptı. Kazada 2’si polis memuru 4 kişi yaralandı.

'un Çarşamba ilçesinde N.K. idaresindeki polis aracı, devriye görevinde "dur" ihtarına uymayan motosikleti takip ettiği sırada park halindeki otomobile çarptı.

Kazada iki tomobilde bulunan 2'si polis 4 kişi yaralandı.

Yaralılar acil sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

