Polis tayin sonuçları 2023: Polis tayin sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? (EGM 28 bin 62 polis atama sonuçları)

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından açıklanması beklenen 2023 polis tayin sonuçları açıklandı. Toplamda 28 bin 62 polisin atama ve yer değiştirme işlemlerinin sonuçları POLNET üzerinden duyuruldu. Peki, 2023 polis tayin sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır?



İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA DUYURDU



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;



"Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;



28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.



Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel memnuniyetinin sağlanmasına yönelik, bu yılki genel atamalarda polislerimizin % 82’si birinci ve ikinci tercihlerine atandılar.



Nisan ayından bu yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilimizde yakınlarını kaybeden ya da depremden etkilenen yaklaşık 10.000 polisimizin de tayini tercihleri doğrultusunda yapılmış, boşalan yerlere yeni atamalar gerçekleştirilmiştir.



2023 yılı genel atamaları, ülkemiz ve milletimiz ile halkımızın huzur ve güvenliğinin teminatı, kahraman emniyet teşkilatımıza hayırlı uğurlu olsun."

POLİS TAYİN SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



EGM tarafından açıklanan polis tayin sonuçları, başvuruda bulunan polislerin cep telefonuna SMS üzerinden gönderilecek. Ayrıca sonuçlar, POLNET sistemi üzerinden de görüntülenebilecek.



Ataması yapılan personel POLNET sisteminden kullanıcı adı ve şifresini girerek atama bilgisine ulaşabilecek. Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2023 yılı Genel Atama çalışmaları çerçevesinde;



✅28.062 kahraman polisimizin atama ve yer değiştirme işlemleri, personelimizin moral ve motivasyonunu artıracak tüm detaylar düşünülerek sonuçlandı.



✅Emniyet Teşkilatımızda verimliliğin ve personel… pic.twitter.com/UJvgbxsa3L — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 8, 2023