Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? (2023 EGM polis tayin sonuçları)

Polis tayinleri ile ilgili açıklamalar, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılıyor. Ancak, tayin takvimi ve açıklama tarihi her yıl değişebiliyor. Genellikle polis tayinleri, yılın belirli aylarında yapılır ve bu tarihler Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Peki, 2023 polis tayinleri ne zaman açıklanacak?



2023 POLİS TAYİNLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Tayinlerin ne zaman açıklanacağına ilişkin bilgi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanacak. Bu nedenle, tayinlerin ne zaman açıklanacağı konusunda net bir bilgi henüz yok.



Tayin ve terfi bekleyen polisler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirler.