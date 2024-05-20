Polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu? (2024 EGM polis tayin sonuçları)

2024 polis tayinlerinin ne zaman yapılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Geçtiğimiz yıl haziran ayında yapılan polis tayinleriyle birlikte şark (doğu) görevi atamaları da belli olmuştu. Şimdi gözler EGM tarafından yapılacak olan 2024 yılı polis tayin sonuçlarına çevrildi. Peki, polis tayinleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?



2024 POLİS TAYİNLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



2024 yılı polis atama ve tayinlerini bekleyen adaylar, yapılacak duyuruya odaklandı. Geçtiğimiz yıl tayin ve atama süreci haziran ayında tamamlanmıştı.



2024 polis tayinlerinin de mayıs-haziran aylarında yapılması bekleniyor.

