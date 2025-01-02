Polis üst aramasında kalem şeklinde suikast tabancası buldu

Mersin'de devriye görevi yapan polis ekibi, şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde kalem şeklinde "'suikast tabancası" ele geçirdi.

Polis üst aramasında kalem şeklinde suikast tabancası buldu

Tarsus ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gündüz saatlerinde devriye görevinde bulunan ekibi, şüphelendikleri A.E.S.’yi yol kenarında yürüdüğü sırada durdurdu.

Polis üst aramasında kalem şeklinde suikast tabancası buldu - 1

A.E.S.'nin üst aramasını yapan , ' tabancası' olarak bilinen kalem şekilde ve 7.65 mm çapında fişek alan tabanca ile silaha ait 4 adet dolu fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınıp, polis merkezine getirilen A.E.S.’nin daha önce de çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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