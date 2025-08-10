Polis ve motorsikletli arasında kovalamaca: Binlerce lira ceza kesildi
Edirne'deki asayiş uygulamasında polisten kaçan sürücülere 55 bin lira ceza kesildi.
Zübeyde Hanım Caddesi'nde "trafik" ve "asayiş" denetimi yapıldı.
Denetimde sürücüler, araçlar ve araçlardaki kişiler sorgulandı.
Uygulama sırasında bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.
55 BİN LİRA CEZA
Polis ekiplerinin bir süre takip ettiği motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü U.Y.'ye 55 bin lira ceza uygulandı.
Denetimde 125 kişi ve 79 araç sorgulandı, 7 sürücüye idari işlem uygulandı.
