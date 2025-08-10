Polis ve motorsikletli arasında kovalamaca: Binlerce lira ceza kesildi

Edirne'deki asayiş uygulamasında polisten kaçan sürücülere 55 bin lira ceza kesildi.

Polis ve motorsikletli arasında kovalamaca: Binlerce lira ceza kesildi

Zübeyde Hanım Caddesi'nde "trafik" ve "asayiş" denetimi yapıldı.

Denetimde sürücüler, araçlar ve araçlardaki kişiler sorgulandı.

Uygulama sırasında bir motosiklet sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayarak denetim noktasından kaçtı.

55 BİN LİRA CEZA

ekiplerinin bir süre takip ettiği motosiklet sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü U.Y.'ye 55 bin lira ceza uygulandı.

Denetimde 125 kişi ve 79 araç sorgulandı, 7 sürücüye idari işlem uygulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...