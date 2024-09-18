Polis yalanıyla 40 bin lira dolandırdı

Kağıthane'de yaşayan 74 yaşındaki emekli M.Ç., 10 Eylül Salı günü kendisini polis olarak arayan ve banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı.
Banka hesabında bulunan 40 bin lirayı kendisine söylenen hesaba gönderen M.Ç., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikâyette bulundu.
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği hesabın sahibinin peşine düştü. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli Hasan D. (32) polis tarafından yakalandı.
Daha önceden 14 suç kaydı olduğu belirlenen şüphelinin üzerinden 165 bin 500 lira, 1000 dolar, 350 Euro ile başka şahıslara ait 15 adet banka kartı çıktı.
Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Gündem
- İstanbul Kağıthane
- Dolandırıcılık