Polis yalanıyla 40 bin lira dolandırdı

Kağıthane'de yaşayan 74 yaşındaki emekli M.Ç., 10 Eylül Salı günü kendisini polis olarak arayan ve banka hesaplarının terör örgütü tarafından ele geçirildiğini söyleyen bir kişi tarafından dolandırıldı.



Banka hesabında bulunan 40 bin lirayı kendisine söylenen hesaba gönderen M.Ç., bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak emniyete şikâyette bulundu.



Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın havale edildiği hesabın sahibinin peşine düştü. Kısa sürede kimliği tespit edilen şüpheli Hasan D. (32) polis tarafından yakalandı.