Polis baskınına rağmen okeye devam ettiler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kahvehanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri adrese baskın düzenledi. Belirlenen kahvehaneye yapılan baskında 16 kişi, corona virüs önlemlerine uymayarak okey oynarken suçüstü yakalandı.

Polis ekiplerinin kimlikleri çıkarmaları yönünde uyarı yapmasına rağmen oyun oynamayı bırakmayan ve çaylarını yudumlamaya devam eden 16 kişiye, pandemi tedbirlerine uymamaktan para cezası kesildi.

Ekipler, işletme sahibi hakkında da idari işlem başlattı.

