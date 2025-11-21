Polise ateş açtı, 4 kişiyi yaraladı

Bingöl'ün Solhan ilçesinde bir kişinin sokaktaki vatandaşlara tabanca teşhirinde bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, eşkal üzerine tespit ettikleri şüpheliyle, 'dur' ihtarında bulundu.

Doldur-boşalt yaptığı tabancayı polislere doğrultan şüpheli, ara sokaklara koşarak kaçmaya başladı. Kendisini takip eden polislere hedef gözetmeksizin ateş açan şüpheli, daha sonra bir çay ocağına girerek polise ateş açmaya devam etti. Polisle çatışmaya giren ismi açıklanmayan şüpheli, vurularak etkisiz hale getirildi.

Olayda yaralanan şüpheli ve çevredeki 3 vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan vatandaşlardan biri tedavisinin ardından taburcu edilirken, iki vatandaşın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan Bingöl Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan şüphelinin ise Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

VALİLİK: ŞÜPHELİNİN 9 SUÇ KAYDI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin çeşitli suçlardan 9 suç kaydı bulunduğunun tespit edildiği, olayın adliyeye intikal ettiği, adli tahkikatın ise Solhan Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı’nca sürdürüldüğü bildirildi.