Polise ateş açtı, bacaklarından vurularak yakalandı
Siverek'te kendisini takip eden polis ekibine ateş açıp kaçan şüpheli, özel harekatın saklandığı eve yaptığı operasyonda bacaklarından vurularak yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde polis ekiplerine ateş açan şüpheli operasyonla yakalandı.
Polis ekipleri, ilçedeki bir iş yerinin kurşunlaması olayının şüphelisi R.Ç.'nin kullandığı otomobili takibe aldı.
İddiaya göre R.Ç., Kale Mahallesi Mevlana Celalettin Rumi Bulvarı'nda aracını durdurmak isteyen polise silahla ateş açarak kaçtı.
Bölgede bir eve saklandığı tespit edilen şüpheli polisin "teslim ol" çağrısına da silahla yanıt verince devreye özel harekat ekibi girdi.
Adrese operasyon düzenleyen özel harekat polislerinin bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdiği R.Ç., güvenlik önlemleri altında Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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