Kahramanmaraş'ta polise çarpıp kaçan avukatın attığı poşetten uyuşturucu çıktı.

Olay, Kahramanmaraş-Gaziantep karayolundaki polis kontrol noktasında meydana geldi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, avukat Ö.C.'nin kullandığı otomobili kontrol noktasında durdurmak istedi. Ancak Ö.C. polisin dur ihtarına uymayarak gaza bastı.

ATTIĞI POŞETTEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ö.C., kendisine engel olmak isteyen bir polis memuruna çarparak kaçarken, araçtan da dışarıya bir paket attı.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Polisin takibiyle Ö.C. yakalanarak gözaltına alınırken, attığı pakette ve evinde yapılan aramada 141,68 gram uyuşturucu ile dokuz sentetik hap ele geçirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.C., nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.