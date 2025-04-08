Polise "köpek" deyip iten kadın hakkında adli işlem

Minarecik Mahallesi Kurşunlu Cami arkasında, aşırı alkol aldığı iddia edilen ve kısmen kendinde olmayan G.C. (34) isimli kadın cadde üzerindeki birçok esnafın dükkanına girerek rahatsızlık verdi.



Esnafın şikayeti üzerine olay yerine gelen asayiş ekipleri kadına yardımcı olmak isterken, polis memurlarını iten kadın telefonda konuştuğu kişiye polis memurlarını kastederek, "Burada it gibi, köpek gibi bekliyorlar" diye şikayet etti.

Kadının güçlük çıkarması üzerine olay yerine kadın polis memurları istendi. Gelen kadın polis memurları bir süre alkollü kadını sakinleştirmeye çalışırken, bir türlü sakinleşmeyen kadın zor kullanılarak polis aracına bindirildi.

Olayın ardından Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca kadın hakkında adli işlem başlatıldı.

