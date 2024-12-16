Polise mukavemet eden TIR sürücülerine gözaltı

Ümran Akkan Caddesi'ndeki boş araziye şehir içine girmesi yasak olan TIR'ların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi.



Ekibin uyarısına rağmen TIR'ları kaldırmayan ve polise mukavemet eden sürücülerden 2'si gözaltına alındı.



Alanda bulunan 6 TIR'ın sürücüsüne, araçlarıyla şehir merkezine girmekten 6 bin 462 lira para cezası uygulandı.

