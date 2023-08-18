Polise silah çeken gaspçı vurularak yakalandı

Olay, saat 18.30 sıralarında Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi.

Bir nargile dükkanına elinde tabancayla giren B.A. (26), H.F. isimli Kongo uyruklu müşterinin cep telefonunu silah zoruyla aldı. O esnada iş yerinde bulunan dükkan sahibinin yakını E.A. ile geçmişten aralarında husumet olduğu öğrenilen silahlı gaspçı arasında kavga çıktı. Kavgayı gören çevredeki esnaf ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ekipler kısa sürede adrese gelirken, elinde tabancayla kaçan ve "dur" ihtarında bulunan polislere silah çeken şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan yaralı şahıs, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gaspçının hayati tehlikesi bulunmazken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.