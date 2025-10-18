Polise sopayla saldıran sürücü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta Madalyalı Kavşak'ta dün saat 17.00 sıralarında Ö.B. (34) otomobiliyle seyir halindeyken trafik polisi tarafından durdurulmak istendi.

Ö.B., önce polisin "dur" ihtarına uymadı. Daha sonra aracını durdurup inen sürücü, sopayla polise saldırdı. Olay yerine gelen yunus polisleri tarafından gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü, aracı da otoparka çekildi.

Aracında yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen Ö.B.’ye "Polisin uyarılarına uymamak", "Aracında abartılı egzoz bulundurmak", "Yönetmeliğe aykırı plaka kullanmak"tan 20 bin lira ceza kesildi.

"Uyuşturucu bulundurmak"tan dolayı da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem başlatılan Ö.B., polisteki işlemlerinin ardından "Görevli memura mukavemet" suçundan adliyeye sevk edildi.

Ö.B., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.