Polise "Spora gidiyorum" dedi, üzerinden 25 kilogram uyuşturucu çıktı

Diyarbakır'da S.Ç.’nin otomobilinde yapılan aramada spor çantasında 25 kilo skunk ele geçirildi. S.Ç. ile bağlantılı 4 kişi daha gözaltına alınırken, şüphelilerin kendi aralarında ‘Spora gidiyorum, spordan geliyorum’ diye şifreli konuşmalar yaptıkları ve dikkat çekmemek için uyuşturucuları spor çantada taşıdıkları belirlendi.

Polise "Spora gidiyorum" dedi, üzerinden 25 kilogram uyuşturucu çıktı

'da polisin durduğu sürücünün spor çantasında 25 kilogram bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucuyla mücadelede görev alan motosikletli yunus timlerince oluşturulan Narkomotor timleri, yürüttüğü çalışmalar kapsamında, şüpheli S.Ç'yi aracıyla durdurdu.

"Spora gidiyorum" diyen S.Ç'nin şüpheli davranışları üzerine araçta arama yapan ekipler, spor çantası içerisinde 25 kilogram uyuşturucu ele geçirdi.

Polise "Spora gidiyorum" dedi, üzerinden 25 kilogram uyuşturucu çıktı - 1

Gözaltına alınan S.Ç'nin suçunu itiraf etmesi üzerine "Abaküs" adıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda şüpheliler A.Ü, S.T, V.A. ve S.K. gözaltına alındı, çok sayıda kenevir kökü ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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