Polise tokat atan astsubaya 5 ay hapis cezası

İstanbul'un Fatih ilçesinde sağlık çalışanlarının eylemi sırasında polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak barikatlar önünde bir polis memuruna tokat atıp darp ettiği iddia edilen astsubay Nebi Kürşat Ö.'nün yargılandığı dava karara bağlandı.



İstanbul 18.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son sözü sorulan sanık beraatını istedi.



Mahkeme, Nebi Kürşat Ö.’yü ''görevi yaptırmamak için direnme'' suçundan takdiri indirim de uygulanarak 5 ay hapis cezasına çarptırdı.



Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sanık izinsiz gösteriye katılmak suçundan ise beraat etti.



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