Polise yakalanmamak için mutfak dolabına gizli bölme yaptırdı

Kayseri'de bir kişi internet alışveriş sitelerinde vatandaşların ilanlarını görerek çağırdığı konumda sahte altın karşılığında 10 farklı kişiyi toplamda 210 bin TL dolandırdı. 3 farklı suçtan 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs, mutfak dolabına yaptırdığı gizli bölmede yakalanarak gözaltına alındı.

Polise yakalanmamak için mutfak dolabına gizli bölme yaptırdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı tarihlerde internet alışveriş sitelerinden vatandaşların ilanlarını görerek çağırdığı konumda sahte altın karşılığında 10 kişiyi toplamda 210 bin TL dolandıran 23 yaşındaki T.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ayrıca "kasten öldürme", "" ve "hırsızlık" suçlarından yakalama emri ile aranan ve bu suçlardan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.S.'nin adresini tespit etti. Ekipler tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

MUTFAK DOLABINDA GİZLİ BÖLME

Ekipler, T.S.'nin mutfak dolabının içine yaptırdığı gizli bölmeyi fark etti.

Bölmeye giren ekipler, şüpheli şahsı burada saklanırken yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan T.S., cezaevine teslim edildi. Şahsın gizli bölmede saklanması ve yakalandığı anlar polis kamerasına yansıdı.

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