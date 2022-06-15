Polise yumruk atan milletvekili Aydeniz için fezleke

Polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında fezleke hazırlandı.

12 Haziran'da İstanbul Kadıköy'de terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşü düzenlenmişti.



Yürüyüş sırasında, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz, polis memuru Hakan Ay'a yumruk atmıştı.

Olay sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görevli polis memuruna mukavemet suçlamasıyla soruşturma başlattı.

YETKİ ANKARA'DA

Ceza Muhakemesi Kanunu'na göre; seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yetkisi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve ağır ceza mahkemesinde bulunuyor.



Bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yetkisizlik kararı vererek hazırlanan fezlekeyi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.