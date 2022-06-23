Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Haberler - NTV Haber 23.06.2022 - 15:58

Polise yumruk atan milletvekili için yeni karar

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Polise yumruk atan milletvekili Aydeniz için fezleke

Polise yumruk atan milletvekili Aydeniz için fezleke

DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz

İstanbul Kadıköy'de polise yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Salihe Aydeniz hakkındaki 5 fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'da ele alındı.

Komisyonda 4'ü 2019 yılına ait 5 fezleke okundu.

Fezlekelerde Aydeniz'in katıldığı izinsiz gösterilerde polisi kolundan ısırdığı, polise yumruk attığı olaylara yer verildi.

Karma Komisyon, dosyalara ilişkin hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.

Aydeniz'in kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek, görevini yaptırmamak, terör örgütü propagandası yapmak suçlamalarından dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor.

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