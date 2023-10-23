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Polisevine terör saldırısı davasında 5 tahliye kararı

Mersin’in Mezitli ilçesinde polis memuru Sedat Gezer’in şehit şehit olduğu Tece Polisevi’ne düzenlenen terör saldırısına ilişkin davada ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, dinlenen tanık beyanları, gelen rapor içerikleri, savunmalarının alınmış olması ve dosya kapsamını da dikkate alarak 5 sanık hakkında tahliye kararı verdi. Heyet, diğer 2 sanığın tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Öte yandan, davada terörist Dilşah Ercan ile paramotorda parmak izi saptanan ve teröristleri saldırıya hazırladığı belirtilen Ahmet Ahmo’nun yakalanması için çalışmalar sürerken, Fatih S. de tutuksuz yargılanıyor.

Polisevine terör saldırısı davasında 5 tahliye kararı

’in Mezitli ilçesindeki Tece Polisevi’ne yönelik düzenlenen ve polis memuru Sedat Gezer’in şehit olduğu saldırıya ilişkin açılan davada ara karar belli oldu.

Mersin 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın üçüncü duruşmasına, tutuklu sanıklar Abdulgalip Gök ve Sait Demir getirilirken, diğer tutuklu sanıklar Mazlum Dolaşır, Ahmet Erdoğan, Kahraman Bağış, Mazlum Karaboğa ve Zeki Önen ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Suçtan zarar gören müştekiler ve avukatlar da salonda hazır bulundu.

TAKSİ ŞOFÖRÜ: AKLIMIN UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ

Duruşmada AVM önünden aldığı kadın teröristleri polisevi yakınına götüren taksi şoförü G.Y., tanık sıfatıyla dinlendi. G.Y., “Takside durakta sırada bekliyordum, araçta oturuyordum. İki tane küpeli bayan geldi. Kadınlardan biri bana gelip gidecekleri adresi söyledi. Diğeri benimle konuşmadı. Bana arkadaşlarının yanına gideceklerini söyledi. Kadınları aldım, Tece’de bulunan polisevine yakın bir mesafede bıraktım. Bana kendilerini öğrenci arkadaşlarının alacağını söylediler.  Bu iki şahsın üzerinde iki tane sırt çantası vardı. Bu çantalara ben hiç müdahale etmedim, öğrenci olduklarını düşünmüştüm.  Bu şahısların terörist oldukları aklımın ucundan bile geçmedi. Giyimlerinden kuşamlarından hal ve tavırlarından bende böyle bir his uyandırmadılar.” dedi.

5 KİŞİYE TAHLİYE

Tanıkları ve avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zeki Önen, Mazlum Karaboğa, Mazlum Dolaşır, Kahraman Bağış ve Ahmet Erdoğan’ın tahliyesine karar verdi.

Ayrıca sanık Zeki Önen’in ev hapsi tedbiri uygulanması talep edildi.

Diğer sanıklar Sait Demir ve Abdulgalip Gök’ün tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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