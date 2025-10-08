Polis gibi çakarla gezdi, havaya ateş açıp çocukların üzerini aradı

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobil ve kafasında kaskla gelen İ.Ç., eşinin kardeşleri A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı.

İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabanca ile çocuklara bir el ateş etti.



Olayın ihbar edilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelinin evinden ruhsatsız silah ve tüfekler çıktı.