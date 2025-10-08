Polis gibi çakarla gezdi, havaya ateş açıp çocukların üzerini aradı
Adana'da otomobile sahte çakar takarak kendisine polis süsü veren bir kişi, sokaktaki çocuklara üst araması yapıp, tabancayla havaya ateş açtı. Yakalanan şüpheliye çakar kullanmaktan 260 bin TL para cezası uygulanıp adli işlem başlatıldı.
Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde, boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine çakarlı bir otomobil ve kafasında kaskla gelen İ.Ç., eşinin kardeşleri A.A. ve B.A. isimli çocukların üzerini polis gibi aradı.
İ.Ç., daha sonra aracına binip ayrılırken kurusıkı tabanca ile çocuklara bir el ateş etti.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Şüpheliye çakarlar için 260 bin TL para cezası uygulandı. Evinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
