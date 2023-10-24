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Polisi alarma geçiren patlamanın nedeni belli oldu

Adana’da art arda yaşanan patlamanın sesinin doğum günün kutlamasında atılan “Ramazan Topu” isimli havai fişeğinden kaynaklandığı belirlendi. Polis havai fişeği atan kişiyi gözaltına aldı.

Polisi alarma geçiren patlamanın nedeni belli oldu

Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi civarında ardı ardına 2 meydana geldi. Sesin gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak merakla sokaklarda olanı biteni anlamaya çalıştı. ilk yaptığı araştırmada karada herhangi bir patlama olmadığını, sesin havadan geldiğini belirledi.

Polisi alarma geçiren patlamanın nedeni belli oldu - 1

Yapılan çalışmadan sesin uçaklardan kaynaklanan sonik patlama olmadığı saptandı.

Polisin yaptığı çalışmada patlama sesinin doğum gününde atılan “Ramazan Topu” isimli havai fişeğinden kaynaklandığını belirledi.

Polis doğum gününü kutlayan ve havai fişeği atan M.Y.A. isimli kişiyi gözaltına aldı.

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