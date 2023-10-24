Polisi alarma geçiren patlamanın nedeni belli oldu

Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi civarında ardı ardına 2 patlama meydana geldi. Sesin gelmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Vatandaşlar evlerinden dışarı çıkarak merakla sokaklarda olanı biteni anlamaya çalıştı. Polis ilk yaptığı araştırmada karada herhangi bir patlama olmadığını, sesin havadan geldiğini belirledi.