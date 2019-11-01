Polisi alarma geçiren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İstanbul'da Sarıyer Çocuk Büro Amirliği ekipleri, yolda seyir halinde olan bir minibüs sürücüsünü şüpheli bularak ''dur'' ihtarından bulundu.

Şüpheli, durmayarak minibüsüyle kaçmaya başladı. Polisin uyarılarına rağmen kaçmayı sürdüren şüpheli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Anadolu Yakası'na geçti. Telsizden anons edilmesiyle polis alarma geçti. Çevredeki birçok polis ekibi şüpheli minibüsün peşine takıldı. Şile yolunda süren kovalamaca Ümraniye'de sürdü.

Şüpheli, ara sokaklarda izini kaybettirmek için çaba harcadı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan şüpheli, minibüsü Ferdi Sokak üzerinde bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı. Polis şüphelinin sokak üzerinde bir eve girdiğini belirledi.

Sarıyer ekipleri ve Ümraniye Asayiş Büro ekipleri, etrafını çevirdikleri evde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, polis otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.



Ekipler, minibüste inceleme yaptı. Şüpheli Erdal S.'nin, hırsızlık ve çocuk dilenci çalıştırmaktan poliste suç kaydı olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.