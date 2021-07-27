Polisi aracın kaputunda sürükledi

Kahramanmaraş'ta dur ihtarına uymayan sürücü kendisini durdurmak isteyen bir polis memurunu kaputta sürükledi.

Olay, gece saatlerinde, Azerbaycan Bulvarı'nda meydana geldi. Bir otomobildeki kişilerin düğünde silahlı kavgaya karıştığı ve seyir halindeyken havaya ateş ettikleri ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Kırmızı ışıkta durdurulmak istenen araç dur ihtarına uymadı. Sürücü aracı, ekibin üzerine sürdü. Bir polis memuru kaputa tutundu. Bu şekilde yaklaşık 30 metre ilerleyen araç, o noktadaki ekipler tarafından durduruldu.

POLİSE DİRENDİLER



Alkollü olduğu belirlenen sürücü Kerim E., Hasan S. (27), Sefa S. (24), Emre Y. (32) ile sonradan olay yerine gelen Muhammed Oğuzhan A. (24), Arif Turgay K. (22) ve Murat A. (41), kendilerine engel olmaya çalışan güvenlik güçlerine direndi.

2 POLİS İLE 2 BEKÇİ YARALI

Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, polis memurları Muhammed K., Bilal D. ile bekçiler Saffet C. ve Salman K. de yaralandı.

CORONA VİRÜS TEDBİRLERİNDEN DE CEZA

7 kişi gözaltına alınırken otomobilde yapılan aramada ise 2 pompalı tüfek ve 1 tabanca ile mermiler ele geçirildi. Zanlılara ayrıca koronavirüs tedbirlerine uymadıkları için 3 bin 150'şer TL ceza uygulandı.