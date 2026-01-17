Polisi aradı, "cinayet işledim" dedi. Eve uzun namlulu silahlarla girildi

Odunpazarı ilçesi Karapınar Mahallesi Mevhibe Sokak üzerinde bulunan müstakil bir evde bulunan A.M. isimli yabancı uyruklu erkek şahıs polise, kendisinin bir cinayet işlediği ihbarında bulundu. Polis aracına alınan şahsın tarif ettiği bölgeye giden ekipler, Karapınar Mahallesi Şebboy Sokak’a geldi.

POLİ UZUN NAMLULU SİLAHLARLA GİRDİ

Burada şüpheli şahsın tarif ettiği adrese girmek üzere olan ekipler, her türlü riski göz önünde bulundurarak çelik yelek ve uzun namlulu silahını kuşandı. Adrese birkaç kez ikazda bulunan ekipler, ardından eve girdi. Sağlık ekiplerinin hazırda beklediği adreste, girişe yakın bir odada sırtüstü yatar vaziyette bir şahsın hareketsiz olduğu görüldü.

KARNINDAN BIÇAKLANMIŞ

Sağlık ekiplerince yapılan incelemelerde, evde kanlar içinde bulunan 44 yaşındaki yabancı uyruklu M.P. isimli şahsın, karnının alt kısmından bıçakla aldığı darbeler neticesinde hayatını kaybettiği belirlendi. Evin bahçe kısmında ise şüphelinin kullandığı bıçak bulundu.

İtirafta bulunan 23 yaşındaki şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden şahıs ise işlemeleri akabinde morga kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.