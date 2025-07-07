Polisi bıçakla yaralayan şüpheli vurularak yakalandı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 112 sağlık ekibinden gelen ihbar sonrası 1. Sakarya Mahallesi Kıyı Sokak'a gitti.

Polis ekipleri, sağlık ekiplerinin müdahale etmesine izin vermeyip, sorun çıkardığı ileri sürülen B.Ç.'ye müdahale etmek istedi.

POLİS MEMURU BIÇAKLA YARALANDI

B.Ç. ile polisler arasında arbede çıktı.

Arbedede bir polis memuru, B.Ç. tarafından koltuk altından bıçakla yaralandı.

BACAĞINDAN VURULDU

Olay yerine aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu takviye ekipler sevk edildi.

Polis, güvenlik önlemleri için sokağa giriş ve çıkışa kapattı.

Ardından harekete geçen polis, "teslim ol" çağrılarına uymayıp bıçağı bırakmayan şüpheli B.Ç.'yi bacağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen B.Ç., gözaltına alındı.

Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru ile B.Ç.'nin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.